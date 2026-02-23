Lautaro Martinez fuori un mese, c’è un ex Inter tra gli svincolati

Il centravanti argentino potrebbe rientrare soltanto dopo la sosta per le Nazionali, ecco le possibili idee in attacco

Il mercato in entrata per i club di Serie A si è ufficialmente chiuso alle ore 20 dello scorso 2 febbraio. Ma questo non vuol dire che non si possano fare più colpi in entrata: fino al 31 marzo, infatti, è possibile tesserare un calciatore svincolato. E visto il recente infortunio di Lautaro Martinez, c’è chi si augura che la dirigenza nerazzurra possa farci un pensiero per completare l’attacco di Chivu.

Gli esami cui si è sottoposto il capitano dell’Inter hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba sinistra. Per rivederlo in campo ci vorrà un mese, con il rischio che il rientro slitti a dopo la sosta per le Nazionali di fine marzo. Questo vuol dire sette partite senza Lautaro, che diventerebbero nove in caso di passaggio del turno in Champions League. Da affrontare con tre soli attaccanti: Thuram, Pio Esposito e Bonny.

Ma cosa offre il mercato degli svincolati? Premesso che potrebbe giocare solo in Serie A, l’eventuale nuovo arrivo dovrebbe quantomeno già conoscere il campionato italiano. Ci sono cinque attaccanti che rispondono a questo profilo: il gambiano Assan Ceesay (ex Lecce), il nigeriano con passaporto italiano Odion Ighalo (ex Udinese), il belga Divock Origi (clamoroso flop al Milan), Manolo Gabbiadini e il rumeno ex interista George Puscas. Forse è meglio promuovere qualcuno dall’Under 23 di Vecchi…