Verso Inter-Bodo Glimt: la decisione di Chivu su Dumfries e Calhanoglu

Rifinitura ad Appiano alla vigilia del ritorno del playoff Champions

Alla Pinetina è iniziata la rifinitura pre Bodo Glimt, ritorno del playoff Champions. Domani la squadra di Chivu, che parlerà alle 14, sarà chiamata a rimontare il 3-1 subito la scorsa settimana in Norvegia. In tal senso c’è una buona e una cattiva notizia.

Partiamo da quella cattiva, ossia dall’assenza di Hakan Calhanoglu. Infortunatosi al quadricipite della gamba destra nel derby d’Italia con la Juve, il regista turco si sta allenando a parte e a meno di sorprese starà fuori dall’elenco dei convocati. Il classe ’94 ha già saltato l’andata e la gara col Lecce di sabato sera. Il suo completo rientro è previsto a metà settimana.

La buona, invece, riguarda Denzel Dumfries. Out da novembre per via dell’infortunio alla caviglia sinistra, poi operata, anche stamane il laterale olandese sta lavorando coi suoi compagni ed è quindi possibile, se non altamente probabile la sua convocazione per la gara col Bodo Glimt. Ovviamente partirebbe dalla panchina.

🔥Errore nella distinta di Lecce corretto a penna: cosa rischia l’Inter? I dettagli! pic.twitter.com/7Y4eveYjh2 — INTERLIVE.IT (@interliveit) February 23, 2026

In gruppo c’è pure il giovane attaccante Lavelli, di fatto il sostituto di Lautaro Martinez. Il capitano è ai box per un affaticamento al soleo della gamba sinistra.