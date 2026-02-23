Verso Inter-Bodo Glimt: la decisione di Chivu su Dumfries e Calhanoglu

Rifinitura ad Appiano alla vigilia del ritorno del playoff Champions

Alla Pinetina è iniziata la rifinitura pre Bodo Glimt, ritorno del playoff Champions. Domani la squadra di Chivu, che parlerà alle 14, sarà chiamata a rimontare il 3-1 subito la scorsa settimana in Norvegia. In tal senso c’è una buona e una cattiva notizia.

Calhanoglu esulta dopo un gol
Verso Inter-Bodo Glimt: la decisione di Chivu su Dumfries e Calhanoglu (AnsaFoto) – Interlive.it

Partiamo da quella cattiva, ossia dall’assenza di Hakan Calhanoglu. Infortunatosi al quadricipite della gamba destra nel derby d’Italia con la Juve, il regista turco si sta allenando a parte e a meno di sorprese starà fuori dall’elenco dei convocati. Il classe ’94 ha già saltato l’andata e la gara col Lecce di sabato sera. Il suo completo rientro è previsto a metà settimana.

La buona, invece, riguarda Denzel Dumfries. Out da novembre per via dell’infortunio alla caviglia sinistra, poi operata, anche stamane il laterale olandese sta lavorando coi suoi compagni ed è quindi possibile, se non altamente probabile la sua convocazione per la gara col Bodo Glimt. Ovviamente partirebbe dalla panchina.

In gruppo c’è pure il giovane attaccante Lavelli, di fatto il sostituto di Lautaro Martinez. Il capitano è ai box per un affaticamento al soleo della gamba sinistra.

