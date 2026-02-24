Calciomercato Inter, Di Marzio svela i primi due colpi di Ausilio

Il noto giornalista di Sky Sport rivela le mosse del direttore sportivo nerazzurro in vista della stagione 2026-27

Questa sera l’Inter si gioca una buona parte della sua stagione. Ci si gioca l’accesso agli ottavi di finale di Champions League che, oltre a dare prestigio, porta una quindicina di milioni di euro nelle casse del club di Viale della Liberazione. Mister Chivu e i suoi ragazzi sono concentrati sul campo e la sfida al Bodo Glimt, mentre la dirigenza è già proiettata alla prossima stagione, con il Ds Piero Ausilio che studia i rinforzi.

A tal proposito il giornalista sportivo ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha rivelato a Sky Sport quali saranno le prime mosse dell’Inter in vista della stagione 2026-27. Tra i giocatori in scadenza di contratto a giugno, non è previsto il rinnovo per Yann Sommer, quindi il primo obiettivo è un nuovo portiere. Si parla molto della possibilità di provare a riportare in Italia Gugliemo Vicario del Tottenham, ma non è escluso che i nerazzurri possano virare su un profilo più giovane.

Il secondo rinforzo, invece, riguarda il reparto arretrato. Serve un vice Bastoni: un centrale difensivo mancino o comunque abituato a giocare a sinistra. Due secondo Di Marzio sono i profili attenzionati dall’Inter in Serie A. Il primo è Tarik Muharemovic, bosniaco del Sassuolo sul quale la Juve vanta il 50% sulla rivendita. L’altro è Oumar Solet, franco-ivoriano dell’Udinese, seguito da Ausilio sin dai tempi del Salisburgo. Gli altri colpi dipenderanno anche da eventuali cessioni.