Champions, gufata juventina: “L’Inter passa sicuramente il turno”

La squadra di Chivu è chiamata a ribaltare il 3-1 subito all’andata dal Bodo Glimt: “Non usciranno indenni da San Siro”

Questa sera inizia il festival di Sanremo. Ma a parte i tifosi dell’Inter, che guarderanno dallo stadio o in televisione la partita contro il Bodo Glimt, anche tanti altri saranno impegnati a seguire la sfida dello stadio Meazza sistemati sul trespolo. Perché dopo aver dato una spallata al campionato, i gufi temono che la squadra di Chivu possa fare strada anche in Champions League.

Passare il turno sarà tutt’altro che facile dopo il ko per 3-1 subito all’andata in Norvegia. Ma non c’è dubbio che – anche senza il capitano Lautaro Martinez – i nerazzurri faranno il possibile per ribaltarla. Serve un’impresa, con l’attacco affidato al giovane Pio Esposito: “E’ in forma, ha caratteristiche precise per far saltare il bunker che il Bodo presenterà a San Siro. Ha la mente libera, è importante essere sereni in questi momenti”.

Pensieri e parole di Mario Mattioli. A Radio Radio il giornalista sportivo e tifoso della Juve sostiene che “Chivu metterà tutti i migliori dentro, sono curioso di vedere come assale la partita perché se si mette a giochicchiare allora non ce n’è per l’Inter. Ma se vanno in campo decisi a fare la partita, allora il Bodo prende le sue pere previste e torna in Norvegia. Non trovo uno spiraglio in cui si possa infilare il Bodo Glimt per superare il turno e uscire indenne da San Siro. Non vedo come l’Inter non possa superare il turno“.