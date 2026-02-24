L’Italia anti interista si spacca in due fazioni: dilemma Bodo

Tifosi e opinionisti delle altre squadre indecisi se gufare Chivu in Champions League o sperare che vada avanti

L’Inter ha dato una bella mazzata al campionato di Serie A. O meglio, ci ha pensato il Milan a mandare i nerazzurri in fuga conquistando appena un punto negli ultimi due match casalinghi contro il Como e il Parma. Risultati che hanno provocato qualche acidità di stomaco anche ai tifosi e agli opinionisti delle altre squadre, accomunate da un ormai impossibile da negare e da celare anti-interismo.

Ora si stanno formando due fazioni contrapposte. Da un lato c’è chi si rifugia dietro l’hashtag Marotta League, per millantare presunti favori arbitrali in favore dell’Inter e contro il Milan. Come se i nerazzurri non avessero potuto vincere senza l’espulsione di Kalulu contro la Juve (nessuno invece protestò per il rigore inesistente che diede la vittoria al Napoli all’andata). Come se i rossoneri non avessero avuto errori a favore: il rigore per simulazione di Gimenez contro la Fiorentina grida ancora vendetta.

Dall’altro lato c’è chi ha già iniziato a sminuire l’eventuale conquista dello scudetto. Si va da frasi come “solo l’Inter poteva perderlo” a “il campionato italiano è mediocre“. Parole pronunciate dagli stessi che prendevano in giro la scelta di Chivu come allenatore e il mercato estivo con i 50 milioni ‘buttati’ per Luis Henrique e Diouf. Ora c’è il dilemma Bodo Glimt: tifare per i norvegesi per festeggiare il fallimento europeo o sperare che i nerazzurri passino il turno così magari si riapre la corsa scudetto? Intanto in farmacia non si trova più il Maalox.