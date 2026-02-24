Lite con un tifoso: “Inter aiutata dall’arbitro, campionato inquinato”

Il primato della squadra di Chivu in Serie A non viene digerito da qualcuno: “Il Milan è furioso per Bastoni-Kalulu”

C’è sempre più frustrazione tra coloro i quali odiano l’Inter. L’ultimo week end di campionato, con il successo a Lecce e la contemporanea sconfitta del Milan col Parma, rischia di indirizzare definitivamente lo scudetto verso Appiano Gentile. La sportività imporrebbe di fare i complimenti a Chivu e alla sua squadra, ma anche tra gli addetti ai lavori si preferisce gettare fango sul primato dei nerazzurri.

E’ il caso di Giancarlo Padovan. Il noto giornalista sportivo è arrivato addirittura a litigare con un tifoso in diretta su Radio Radio. Questa la sua tesi: “Non dico che il campionato è falsato, ma di certo è inquinato dai troppi errori arbitrali. C’è una sola squadra che non si lamenta ed è l’Inter. Fa bene perché è la meno colpita, l’unica illesa. Il Milan è molto arrabbiato per la vicenda Kalulu-Bastoni“.

“Contro la Juve i nerazzurri sono stati palesemente e forzatamente accompagnati alla vittoria dell’arbitro. Altrimenti il Milan avrebbe avuto due jolly per avvicinarsi all’Inter e invece poi ha perso punti contro Como e Parma“. Quando un tifoso gli ricorda che la squadra di Chivu ha perso a Napoli per un clamoroso errore arbitrale, Padovan sbotta: “Sei un somaro, l’episodio è stato ricordato dal suo allenatore in maniera inopportuna tre giorni fa”.