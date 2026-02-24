PAGELLE INTER-BODO GLIMT 1-2: il solito negativo Thuram, Luis Henrique fa tanto. Barella troppo e male

Top e Flop del match valevole per il ritorno del playoff Champions

Altro che rimonta, un’Inter monocorde non fa neanche il solletico al Bodo Glimt. La grande squadra sembra quella di Knutsen, che rifila un’altra lezione a quella di Chivu staccando il pass per gli ottavi Champions. Figuraccia europea per la finalista della scorsa edizione, tradita dai suoi uomini migliori, su tutti Thuram.

PAGELLE INTER-BODO GLIMT

TOP

Luis Henrique – Ha una marcia in più, quella che è mancata a quasi tutta la squadra. Forse la presenza di Dumfries in panchina gli ha messo un po’ di pepe. Era ora.

Pio Esposito – Giocatore vero, putroppo là davanti si è dannato pressoché da solo.

FLOP

Thuram – Oggi, o meglio da mesi – troppi ormai – è un attaccante come tanti. Vendere, se si trova un acquirente…

Akanji – Topica clamorosa da mezzo stordito e uno a zero del Bodo. Poi prende il palo. Una sola parola: serataccia.

Barella – Lo trovi ovunque, anche dove non dovrebbe. Fa troppo, troppe cose quasi tutte male. Deve ricalibrarsi.

TABELLINO INTER-BODO GLIMT 1-2

Marcatori: 57′ Hauge, 72′ Evjen, 76′ Bastoni

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6 (81′ Dumfries s.v.), Akanji 5, Bastoni 5,5; Luis Henrique 7 (62′ Diouf 6), Frattesi 5,5 (62′ Bonny 6,5), Zielinski 6 (62′ Sucic), Barella 5, Dimarco 5,5 (81′ Carlos Augusto s.v.); Thuram 5, Pio Esposito 6,5. All.: Chivu

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin 7; Sjovold 7, Bjortuft 7, Gundersen 7, Bjorkan 7,5 (85′ Aleesami s.v.); Evjen 7,5 (82′ Saltnes s.v.), Berg 7, Brunstad Fet 6,5; Blomberg 7 (78′ Maatta s.v.), Hogh 7 (78′ Helmersen s.v.), Hauge 8. All.: Knutsen

ARBITRO: Hernandez (ESP)

AMMONITI: Gundersen