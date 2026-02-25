Inter-Bodo, che batosta: “Thuram out un mese, Barella 2 settimane”

L’attaccante francese e il mediano sardo al centro anche dei rumors di calciomercato dopo la disfatta in Champions

L’eliminazione dalla Champions League ad opera del Bodo Glimt lascia l’amaro in bocca all’Inter. Se nella gara di andata in Norvegia ci potevano essere gli alibi della temperatura glaciale e del campo sintetico, ieri a San Siro è mancata la prestazione. Non si è vista nemmeno la grinta e la rabbia di una squadra che vuole fare di tutto per rimontare e passare il turno. Tre i giocatori nel mirino: Akanji, Barella e Thuram.

Thuram e Barella nel mirino dei tifosi dell'Inter
Thuram e Barella (foto Ansa) – Grafica Interlive.it

Ma se lo svizzero, autore dello svarione che ha portato al vantaggio di Hauge, è stato assolto dalla maggior parte dei tifosi nerazzurri, visto che sta facendo una stagione molto positiva, per gli altri due arrivano solo condanne. Le pagelle dei giornali danno insufficienze sia al bomber francese che al centrocampista sardo, che doveva essere tra i leader in campo vista l’assenza di Lautaro Martinez. Su X arrivano commenti drastici, eccone alcuni.

Insomma, si va di chi vuole vedere Thuram e Barella in panchina per un mese e due settimane, a chi suggerisce di cederli nella prossima sessione di calciomercato per avere i soldi per fare acquisti in estate. Infine c’è chi sottolinea che il loro rendimento non è nemmeno al 50% delle loro possibilità. E’ ora di darsi una svegliata.

