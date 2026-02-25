Inter-Bodo, che batosta: “Thuram out un mese, Barella 2 settimane”

L’attaccante francese e il mediano sardo al centro anche dei rumors di calciomercato dopo la disfatta in Champions

L’eliminazione dalla Champions League ad opera del Bodo Glimt lascia l’amaro in bocca all’Inter. Se nella gara di andata in Norvegia ci potevano essere gli alibi della temperatura glaciale e del campo sintetico, ieri a San Siro è mancata la prestazione. Non si è vista nemmeno la grinta e la rabbia di una squadra che vuole fare di tutto per rimontare e passare il turno. Tre i giocatori nel mirino: Akanji, Barella e Thuram.

Ma se lo svizzero, autore dello svarione che ha portato al vantaggio di Hauge, è stato assolto dalla maggior parte dei tifosi nerazzurri, visto che sta facendo una stagione molto positiva, per gli altri due arrivano solo condanne. Le pagelle dei giornali danno insufficienze sia al bomber francese che al centrocampista sardo, che doveva essere tra i leader in campo vista l’assenza di Lautaro Martinez. Su X arrivano commenti drastici, eccone alcuni.

Adesso possiamo far accomodare thuram in panchina per un mesetto, facendolo entrare solo per far rifiatare pio e bonny, e barella per 2 settimane — Selfie Della Gleba ⭐️⭐️ (@selfie_gleba) February 25, 2026

Giusto essere usciti dalla Champions, con una squadra così non saremmo mani andati oltre. Thuram il fantasma di se stesso. Barella ormai no comment. A sto punto metterei bonny con Pio tanto peggio di così. Una cosa è chiara scudetto e coppa Italia sono d’obbligo. — Glenda (@glen_da88) February 25, 2026

Questa sconfitta è una sconfitta che deve far riflettere.

La verità nel post-partita l’ha detta solo BOBAN, l’inter ha perso vs una squadra nettamente più scarsa stop

Il bodo fino al regalo di Akanji non faceva 2 passaggi di fila… Ed è giusto parlare di alcuni giocatori << — 🐎 Rosario Arena 🐎 (@ArenaRosario) February 25, 2026

Io spero che vendano barella Thuram e Frattesi solo per cominciare

Serve gente fresca e con motivazioni e voglia di vincere Il ciclo di questi 3 come quello dei prossimi parametri 0 è finito

Stop

Pazienza 0 — Chivuball (@lautariano100) February 25, 2026

Barella va ceduto, Thuram forse.

Ecco la cassa per il mercato di giugno — Albe ⭐️ ⭐️ 🖤💙🎗️ (@albemutti) February 25, 2026

Insomma, si va di chi vuole vedere Thuram e Barella in panchina per un mese e due settimane, a chi suggerisce di cederli nella prossima sessione di calciomercato per avere i soldi per fare acquisti in estate. Infine c’è chi sottolinea che il loro rendimento non è nemmeno al 50% delle loro possibilità. E’ ora di darsi una svegliata.