Inter, ora Chivu è in discussione: “È il primo responsabile”

L’allenatore rumeno sotto accusa per l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Bodo Glimt

Il Bodo Glimt merita i complimenti per il passaggio del turno in Champions. Quella contro l’Inter, d’altronde, non è la prima impresa della squadra norvegese. Lo scorso anno gli uomini di Knutsen erano arrivati fino alla semifinale di Europa League, mentre in questa stagione hanno battuto il Manchester City in casa e l’Atletico Madrid in trasferta. Risultati che, forse, dovevano mettere in guardia Cristian Chivu sulla difficoltà della sfida.

Perché resta la sensazione che l’Inter fosse più forte e potesse fare qualcosa di più. Sul banco degli imputati, inevitabilmente, finisce proprio il tecnico rumeno: “Chivu ieri ha guardato la partita. E’ l’allenatore dell’Inter e ha dei meriti perché è riuscito a mettere in piedi una squadra che ha una logica e non gli viene contestato niente. Però quando sei all’Inter e dopo mezzora non ti rendi conto che la tua squadra non è in grado di fare di più di quello che vedi in campo, prova a fare qualcosa di diverso“.

Pensieri e parole di Roberto Pruzzo, che ai microfoni di Radio Radio rincara poi la dose: “Idee poche e confuse. L’allenatore è il primo responsabile per le due partite perse. All’andata, se pensi di andare a fare la partita facile facendo riposare i titolari, poi finisce che prendi 3 gol. Al ritorno non hai la lettura giusta: non puoi riempire l’area in quella maniera lì, continuando a crossare sapendo di non arrivare a niente. E’ stata una partita assolutamente deludente“.