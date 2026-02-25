Inter, prima reazione sul mercato: colpo a costo zero

Marotta vuole voltare pagina dopo l’eliminazione in Champions League ed è pronto a chiudere con un futuro svincolato

L’Inter vuole voltare subito pagina dopo il ko contro il Bodo Glimt che è costato la prematura eliminazione dalla Champions. Chivu e i suoi ragazzi sanno bene che c’è uno scudetto da andare a vincere e magari una finale di Coppa Italia da conquistare. Anche la dirigenza nerazzurra vuole guardare avanti ed è pronta a fare delle mosse sul mercato. Con Beppe Marotta pronto a tornare Re dei Parametri Zero.

In estate è prevista una mezza rivoluzione in casa Inter. Tra i giocatori in scadenza di contratto e quelli che potrebbero essere ceduti, sono bene nove i giocatori che potrebbero lasciare Appiano Gentile. E che ovviamente vanno rimpiazzati. Il fondo Oaktree è disposto a investire per riportare il club in alto anche in Europa, ma sempre tenendo sotto controllo il bilancio.

In tale ottica si registrano le parole del giornalista tedesco ed esperto di mercato Christian Falk, secondo lui l’Inter è molto interessata a Leon Goretzka, centrocampista di 31 anni in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Nerazzurri in prima fila insieme all’Arsenal per il colpo a costo zero, mentre il Tottenham sembra tagliato fuori perché il giocatore vuole un club che partecipi alla prossima Champions League.