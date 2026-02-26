Allarme ad Appiano: “Ci sono problemi interni all’Inter”

La sconfitta contro il Bodo Glimt in Champions League ha lasciato delle scorie nello spogliatoio nerazzurro

Se a fine stagione dovesse arrivare lo scudetto, in pochi se ne ricorderanno. Ma oggi l’eliminazione dalla Champions ad opera del Bodo Glimt fa molto male. Perché sulla carta non avrebbe dovuto esserci partita, mentre sul campo la squadra di Chivu ha reso ben al di sotto delle sue potenzialità. Fondamentale voltare subito pagina perché sabato a San Siro arriva il Genoa a caccia di punti salvezza. Non sono ammessi altri passi falsi.

L’ex stella del Milan Marcel Desailly ha commentato al sito footitalia le debacle di Inter e Juve. Queste le sue parole sui nerazzurri: “Può succedere, hanno perso la gara di andata in trasferta e pensavano di ribaltarla in casa, ma non è andata così. E’ il bello del calcio: squadre piccole possono battere le grandi. Sono deluso perché l’Inter è una squadra esperta e mi aspettavo che passasse il turno anche con questo format della Champions“.

“Questo significa che ci sono problemi interni – prosegue Desailly – Mancano concentrazione e disciplina. Per una squadra di Serie A che dovrebbe fare della fase difensiva il suo punto di forza, i nerazzurri hanno subito troppi gol. La Uefa ha fatto in modo che con questa formula anche club meno famosi possano andare avanti e il Bodo ne ha approfittato. E comunque io sono un tifoso del Milan, quindi non è che mi dispiace poi così tanto”.