Ex Inter alla ribalta: “Dimarco non è un fenomeno, Bastoni di pessimo gusto”

In pochi all’Inter ricorderanno Massimo Marazzina. Cresciuto nelle giovanili nerazzurre, l’attaccante nativo di Lodi ha vestito appena tre volte la maglia della prima squadra nella Serie A stagione 1993-94. In una intervista al sito news.superscommesse.it, ha parlato anche della squadra di Chivu, non utilizzando parole bellissime: “Hanno sottovalutato il Bodo Glimt, è una cosa grave. Mi dispiace, ma sono usciti in maniera pessima dalla Champions League”.

Per quanto riguarda la corsa scudetto, invece, Marazzina non vede rivali nelle ultime dodici giornate: “Secondo me è un capitolo chiuso dall’Inter: soltanto un suicidio sportivo potrebbe compromettere questo tricolore. Ci sono tanti punti di vantaggio sul Milan e non penso che i nerazzurri possano perdere più di un paio di partire da qui alla fine”.

Passando ai singoli, ecco il suo giudizio su Dimarco: “Non è un fenomeno, ma un ottimo giocatore che ha trovato la sua dimensione ideale. Ora sta facendo la differenza e per i compagni è un fattore determinante avere uno che mette tanti assist. Adesso se lo sta godendo l’Inter, ma può essere importante anche in Nazionale per la qualificazione ai Mondiali“.

La chiosa finale di Marazzina è su Bastoni ed il famoso episodio in Inter-Juve: “I simulatori ci saranno sempre, quello che dà fastidio è il dopo. Quando esulta e chiede l’espulsione di Kalulu è lucido e stava ingannando tutti. Esultanza di pessimo gusto. Le scuse lasciano il tempo che trovano: è stato costretto a farle per spegnere le polemiche e salvare la faccia”.