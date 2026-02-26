Inter, c’è un’altra verità: “Trauma Bodo. Scudetto non è l’obiettivo”

Dopo l’eliminazione dalla Champions, la squadra di Chivu deve concentrarsi sulla Serie A e confermare il primo posto

Da capitano di serata, Nicolò Barella martedì sera è stato il primo a dirlo: “Quest’anno l’Inter vuole vincere lo scudetto”. Dopo la scorsa stagione in cui con Inzaghi in panchina si provò a vincere tutto, senza poi raccogliere niente, quest’anno con Chivu i nerazzurri si sono concentrati soprattutto sul campionato. Trascurando, colpevolmente, la Champions League, dove si potevano raggiungere almeno gli ottavi di finale.

Ma a Napoli c’è chi non la pensa così. “La sconfitta contro il Bodo Glimt è una disfatta enorme per l’Inter. Aveva vinto tante partite per potersi concentrare sulla Champions: questo è un fallimento – ha detto il giornalista Mario Fabbroni a Radio Napoli Centrale – Possono dire qualsiasi cosa, che lo scudetto era il vero obiettivo, ma quando mai??? Il ko contro i norvegesi sarà un trauma devastante“.

Napoli ancora in corsa per lo scudetto? “Si poteva ancora mettere pressione sui nerazzurri, ma con questo distacco (14 punti, ndr) è difficile. Ma la figuraccia dell’Inter fa emergere tutte le contraddizioni del calcio italiano che se la suona e se la canta. Io ho avuto la fortuna di vedere quando i nostri club vincevano tante coppe europee. Oggi invece dobbiamo aggrapparci all’Atalanta… Dobbiamo smettere di farci i complimenti e di pensare che la Serie A sia un campionato entusiasmante”.