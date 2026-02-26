Juve fuori dalla Champions, ora l’Inter la tifa per il colpo di mercato

La squadra di Spalletti eliminata ai supplementari dal Galatasaray: gli resta soltanto la corsa al quarto posto

La rimonta riesce soltanto all’Atalanta, che forse aveva l’avversaria più difficile da battere. Dopo l’Inter, invece, anche la Juventus viene eliminata (per il secondo anno di fila) ai playoff di Champions League. I bianconeri sono riusciti a portare la sfida contro il Galatasaray ai tempi supplementari, ma poi la doccia gelata di Osimhen. Oggi i giornali celebrano Spalletti per la quasi impresa, ma uscire a testa alta cambia poco.

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e con 18 punti di ritardo dall’Inter capolista, la stagione della Juve si può già definire fallimentare. Ma le ultime dodici giornate di Serie A saranno comunque decisive per ottenere l’obiettivo minimo del quarto posto per la qualificazione in Champions. Domenica lo scontro diretto con la Roma che può già essere decisivo. Con Marotta e Ausilio che faranno il tifo per i bianconeri per questioni di mercato.

I dirigenti nerazzurri, infatti, hanno diversi obiettivi nella squadra di Gasperini e la mancata partecipazione alla prossima Champions costringerebbe i giallorossi a cedere qualche pezzo pregiato. Non è un mister che l’Inter sin dalla scorsa estate stia seguendo il mediano francese Manu Kone, ma non solo. La necessità di rimpiazzare Sommer in porta, spinge i nerazzurri a seguire Mile Svilar, premiato la passata stagione come il miglior portiere di Serie A. Un affare tutto in salita per i costi, ma Oaktree è disposta a fare investimenti importanti.