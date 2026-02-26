Thuram via: Jorge Mendes porta l’erede all’Inter | ESCLUSIVO

Il centravanti francese è il principale indiziato tra gli attaccanti a lasciare Appiano Gentile. Scout nerazzurri all’opera in Champions

Tra i giocatori dell’Inter finiti sul banco degli imputati per la sconfitta contro il Bodo Glimt c’è sicuramente Marcus Thuram. Il nazionale francese avrebbe dovuto prendere il peso dell’attacco sulle sue spalle vista l’assenza di Lautaro Martinez, e invece l’unico a salvarsi nel reparto è stato Pio Esposito. Cresce il partito di chi vorrebbe la PiLa in sostituzione della ThuLa, con l’ex Borussia Monchengladbach a rischio addio.

La prematura eliminazione in Champions League potrebbe infatti portare ad una cessione eccellente in casa Inter e Thuram è il principale indiziato. Arrivato a parametro zero, può portare nelle casse una ricca plusvalenza da 50-60 milioni di euro. Ovviamente poi dovrebbe essere rimpiazzato e a tal proposito, secondo le indiscrezioni raccolte da Interlive.it, in estate si potrebbe tornare alla carica per Karim Adeyemi, attaccante tedesco di origini nigeriane classe 2002.

Pallino del Ds Ausilio da anni, l’ex Salisburgo è andato a segno contro l’Atalanta sotto gli occhi degli scout interisti nella disfatta del Borussia Dortmund. Con i gialloneri il rapporto non è più idilliaco e il contratto in scadenza nel 2027 agevola la sua cessione a cifre ragionevoli. Peraltro lo stesso Adeyemi sta cercando di forzare l’uscita, cambiando tre volte agente: ora ha dato la procura a Jorge Mendes. I nerazzurri dovranno però battere la concorrenza dei club di Premier League.