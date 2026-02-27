Inter, c’è già chi festeggia lo scudetto: “Solo Inzaghi lo perderebbe”

L’ex nerazzurro Cassano non ha dubbi: “Siamo talmente più forti degli altri che se non vinciamo è un disastro clamoroso”

Ultime dodici tappe per lo scudetto. L’Inter riprende la sua corsa a San Siro contro il Genoa in uno degli anticipi del sabato. Messa da parte la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, la squadra di Cristian Chivu deve continuare a vincere in Serie A e mettere pressione sul Milan primo inseguitore, prima del derby del prossimo 8 marzo. I dieci punti di vantaggio sul Diavolo, per qualcuno, sono sufficienti a festeggiare in anticipo.

Nel corso del programma Viva El Futbol, Antonio Cassano è tornato a parlare della volata scudetto per poter lanciare un’altra frecciata all’ex tecnico dell’Inter: “Soltanto se facciamo un disastro clamoroso possiamo perderlo: siamo troppo più forti degli altri, come negli ultimi, anni quando si è fatto un disastro con Inzaghi. Ma non penso che se ne possa fare un altro”.

“Quest’anno con 10 punti di vantaggio, a 13 giornate dalla fine (in realtà 12, ndr), può succedere solo uno tsunami che viene una volta ogni cento anni! Ne sono già stati fatti tre con l’allenatore di prima. Solamente se riprendiamo Inzaghi lo perdiamo la quarta volta: che rimanesse negli Emirati Arabi (in realtà Arabia Saudita, ndr)” conclude Cassano.