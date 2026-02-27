Inter tra Genoa e Como: Chivu cambia modulo e ruota 22 giocatori

Altro doppio impegno ravvicinato per i nerazzurri: sabato in Serie A e martedì in Coppa Italia

Continua il tour de force da parte dell’Inter. Gli effetti dell’uscita dalla Champions League si vedranno solo più avanti perché anche questa settimana sono previste tre partite per la squadra di Cristian Chivu. Si inizia sabato in casa contro il Genoa nell’anticipo della 26esima giornata di Serie A, poi martedì la trasferta a Como per l’andata della semifinale di Coppa Italia e infine domenica 8 marzo il derby contro il Milan.

Impegni ravvicinati che costringono Chivu a fare un po’ di turnover. Sicuri assenti domani l’infortunato Lautaro Martinez e lo squalificato Bastoni, che dovrebbe essere rimpiazzato da Carlos Augusto. Il terzino brasiliano martedì, invece, dovrebbe far rifiatare Dimarco sulla fascia. A centrocampo è ballottaggio tra Barella e Sucic, mentre in attacco nessuno è sicuro di una maglia tra Thuram, Pio Esposito e Bonny.

Ma Chivu potrebbe sorprendere tutti e schierare due formazioni completamente diverse tra Genoa e Como, con un cambio di modulo contro i lariani. In quel caso domani Acerbi titolare con Bisseck a sinistra, mentre martedì ritroverebbe spazio il giovane Kamate, con Calhanoglu in regia e due trequartisti come Frattesi e Diouf dietro un’unica punta. In entrambi i casi, invece, Dumfries partirebbe dalla panchina per mettere minuti nelle gambe in vista del Milan. Ecco come far giocare tutti:

INTER vs GENOA (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram.

INTER vs COMO (3-4-2-1): J. Martinez; Darmian, De Vrij, Bastoni; Kamate, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Frattesi, Diouf; Pio Esposito.