Nuovo grave infortunio per Valentin Carboni: i dettagli

La stagione col Racing Club di Milito puà già considerarsi conclusa

Se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo. Benissimo soprattutto con Valentin Carboni, alle prese con un nuovo grave infortunio. Il classe 2005 di proprietà dell’Inter si è rifatto male in allenamento, stavolta con il Racing Club nel quale è approdato a gennaio scorso dopo la deludente esperienza al Genoa.

Stando a diverse fonti argentine, su tutte l’autorevole ‘Tyc Sports’, Carboni ha subito la rottura del legamento del ginocchio destro. Per lui si prevede uno stop di almeno 6 mesi.

Ventuno anni il prossimo 5 marzo, Valentin Carboni era tornato in campo nel Mondiale per Club dopo la rottura del legamento crociato accusata a inizio ottobre nel corso della sua avventura al Marsiglia.

Al termine della manifestazione, l’Inter lo ha ceduto nuovamente in prestito ma al Genoa: con il ‘Grifone’ ha però trovato pochissimo spazio, fino all’addio avvenuto nello scorso mercato invernale.

Al Racing presieduto da Diego Milito ha fatto in tempo a giocare 5 partite, per un totale di 200′. Il secondo grave infortunio nel giro di un anno e mezzo pone fine in anticipo, ancora una volta, alla sua stagione, compromettendo pure l’inizio della prossima.