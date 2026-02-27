“Pio Esposito più di Yildiz”: l’annuncio che infiamma Inter-Juve

Il centravanti nerazzurro e il fantasista bianconero, entrambi classe 2005, tra i talenti più in mostra della Serie A

Inter e Juventus hanno dato vita a due grandi sfide in questa stagione, con dodici gol complessivi. Come sempre non sono mancate le polemiche arbitrali, sia all’andata che al ritorno, ma soprattutto lo spettacolo. La prematura eliminazione dei bianconeri in Coppa Italia fa sì che non possa esserci la ‘bella’ in questa stagione. Tra i tanti protagonisti, ce ne sono due giovani che potrebbero infiammare il derby d’Italia negli anni a venire.

Da una parte Kenan Yildiz, a segno a Torino; dall’altra Francesco Pio Esposito, che invece ha timbrato il cartellino a Milano. Di loro ha parlato Gianni Visnadi, con dichiarazioni sorprendenti: “Yildiz è il giocatore più decisivo della Juventus e questo la dice lunga su cosa sia la Juve oggi… Con il rinnovo del contratto è stato portato come stipendio nell’elite del calcio europeo, ma in quella elite non c’è. Ad oggi non è un campione, ma soltanto una prospettiva di campione“.

“Se dovesse restare quello che è oggi per i prossimi anni, Yildiz non entrerà nella storia della Juventus a fine carriera. Fisicamente è già pronto, ma deve affinarsi. Può sembrare una provocazione se dico che anche Pio Esposito è del 2005 e ha solo sei mesi di Serie A, mentre il turco è alla sua terza stagione, ma se io dovessi scommettere su chi farà più carriera oggi dico più Esposito che Yildiz” conclude il giornalista sportivo a Radio Radio.