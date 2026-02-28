Bernardo Silva gratis all’Inter: è rimasto un solo ostacolo

Il centrocampista portoghese è in scadenza con il Manchester City, che non ha intenzione di rinnovargli il contratto

La nona stagione con la maglia del Manchester City sarà anche l’ultima per Bernardo Silva. Arrivato nel 2017 dal Monaco per 50 milioni di euro, il centrocampista lusitano e capitano dei Citizens se ne andrà in estate a costo zero. La squadra di Pep Guardiola, che a sua volta non è certo di restare, ha infatti deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza a giugno.

Da svincolato, ovviamente, fa gola a molti top club europei, tra i quali anche l’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di una mezzala di qualità che possa sostituire Mkhitaryan. Sebbene l’armeno abbia appena detto che non sta pensando al ritiro, la sua avventura meneghina è ai titoli di coda. Bernardo Silva non rientra nei classici parametri dei giocatori che vuole Oaktree, ma resta il fatto che ha 5 anni in meno dell’ex romanista.

E tanta voglia di essere ancora protagonista ad alti livelli prima di andare a chiudere la carriera al Benfica. Secondo i bookmaker inglesi, la destinazione più probabile è il Barcellona, seguita appunto dall’Inter che tenta la rimonta sui blaugrana. In corsa ci sono anche la Juventus, il Paris Saint-Germain, il Real Madrid, il Galatasaray e il Manchester United. Escluse invece l’Arabia Saudita e la Major League Soccer.