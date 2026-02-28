Chivu contro Thuram, scoppia il caso all’Inter: “Non ha voglia”

Il centravanti francese non ascolta i dettami del suo allenatore in campo. L’addio a fine stagione prende quota

A poche ore dal calcio d’inizio di Inter-Genoa, non è ancora chiaro a quale coppia di attacco si affiderà Cristian Chivu. Per la prima volta contro il Bodo Glimt martedì scorso Pio Esposito è stato schierato titolare per tre partite di fila. Si arriverà a quattro? Oppure sarà ancora Bonny a cominciare dalla panchina? C’è anche l’ipotesi che sia Marcus Thuram a riposare, dopo essere stato tra i peggiori nella disfatta in Champions League.

Oltre ad essere al centro dei rumors di calciomercato, il bomber francese è anche oggetto delle critiche di molti tifosi e addetti ai lavori. Pesanti le parole di Daniele Adani a Viva El Futbol: “Quando vedo le partite allo stadio percepisco cose che gli altri non vedono. Per esempio quando Chivu chiede a Thuram di giocare sulla fascia, lui non ha voglia. Proprio non lo ascolta e nemmeno si gira. A quel punto inserisce Bonny che invece si mette a disposizione”.

Antonio Cassano rincara la dose e auspica la sua cessione: “Sono cinque mesi che Thuram non la prende mai, è improponibile. Non è un campione e se qualcuno offre 60 o 80 milioni è meglio darlo via. Gioca sulle punte. L’anno prossimo bisogna fare un repulisti e oltre al francese forse bisogna sostituire pure Calhanoglu“.