LIVE Serie A, Inter-Genoa: segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Genoa di De Rossi nella ventisettesima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter riceve il Genoa a San Siro nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 37 punti in favore dei meneghini che sarà diretto dall’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu vogliono rialzarsi dopo la sconfitta contro il Bodo Glimt che è costata l’eliminazione dalla Champions League. L’obiettivo è di centrare l’ottava vittoria di fila entro i confini Nazionali dopo quelle ottenute contro Lecce, Udinese, Pisa, Cremonese, Sassuolo, Juventus e di nuovo Lecce. C’è anche da prepararsi all’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Como di martedì.

Dall’altro lato i rossoblu di Daniele De Rossi, che a loro volta vengono dal successo contro il Torino, sperano di ottenere un risultato positivo in trasferta dopo il pareggio contro la Cremonese. Lo scopo è quello di tenere a distanza di sicurezza la zona retrocessione.

All'andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Bisseck e di Lautaro Martinez prima che Vitinha riaprisse la gara. La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile su tutti i dispositivi anche sulla app di Dazn.