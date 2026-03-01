Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile per Bisseck

Il difensore centrale tedesco nel mirino di un top club, pronto a mettere sul piatto una cifra da capogiro

Da chi ripartirà l’Inter in difesa la prossima stagione? Oggi è praticamente impossibile rispondere a questa domanda. Quello che ha più chance di essere confermato è anche l’unico il cui cartellino non è di proprietà dei nerazzurri, ossia Akanji. Il suo riscatto dal Manchester City non sembra in discussione. Lo svizzero è titolare insieme a Bastoni e Bisseck, i quali sono al centro dei rumors di calciomercato in vista dell’estate.

Ma se per il mancino della Nazionale italiana si parla di rinnovo e permanenza, per il centrale tedesco si valutano eventuali offerte che potrebbero arrivare dal Bayern Monaco e dalla Premier League. Ci sarebbe ora anche un’altra pretendente per Yann Bisseck: si tratta del Barcellona, che sta cercando un difensore e aveva pensato anche a Bastoni. Ma i costi dell’operazione sono troppo elevati per i catalani.

E allora il tecnico Hansi Flick – secondo il sito tedesco fussballdaten – ha fatto il nome del connazionale Bisseck, valutato 40 milioni di euro. I blaugrana sarebbero disposti ad arrivare anche a 45 milioni se l’Inter dovesse concedere una dilazione di pagamento in 5 anni. Preso per poco più di 7 milioni dall’Aarhus, il club di Viale della Liberazione potrebbe mettere a bilancio una grossa plusvalenza ed avere la liquidità per fare acquisti sul mercato.