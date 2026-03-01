Inter, anche Rodrygo per l’attacco: il brasiliano pronto a dire Sì

Il centravanti del Real Madrid vuole cambiare aria per giocare con più continuità. Piace molto in Premier League e a Inzaghi

In estate l’Inter potrebbe dare vita ad una rivoluzione sul mercato. Il reparto che meno dovrebbe essere toccato è quello offensivo. Scontata la permanenza di capitan Lautaro Martinez, si va verso la conferma dei giovani Bonny e Pio Esposito (nonostante le sirene inglesi) che hanno dimostrato di essere all’altezza della maglia nerazzurra. L’unico in bilico, quindi, è Thuram che ovviamente andrebbe rimpiazzato in caso di cessione.

L’ultimo nome fatto a tal proposito è quello di Rodrygo Goes, attaccante brasiliano ma con passaporto spagnolo classe 2001. Dopo l’addio di Ancelotti, il suo minutaggio al Real Madrid si è notevolmente abbassato prima con Xabi Alonso e adesso con Arbeloa. Per questo avrebbe chiesto al suo entourage di trovare un nuovo club per la prossima stagione, a meno che non arrivi Klopp (suo grande estimatore) sulla panchina dei blancos.

Secondo l’emittente brasiliana Globo Esporte, Rodrygo avrebbe estimatori soprattutto in Premier League, dove è seguito da Arsenal, Chelsea e Tottenham. Ma piace anche all’Al Hilal di Inzaghi e appunto all’Inter. In Spagna aggiungono che la destinazione nerazzurra sarebbe tra quelle gradite all’ex Santos e il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe agevolare l’affare a cifre non troppo elevate. Con lui Chivu avrebbe un’arma in più in attacco.