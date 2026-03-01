Inter, rientro Lautaro Martinez: decisivo il derby col Milan

L’attaccante argentino si è infortunato in Norvegia contro il Bodo Glimt. Due le date cerchiate in rosso

Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Questo l’esito degli esami cui si è sotto posto Lautaro Martinez dopo l’infortunio rimediato nella gara di andata dei playoff di Champions League. Già saltate le gare contro il Lecce, il Bodo Glimt al ritorno ed il Genoa, il capitano dell’Inter non prenderà parte nemmeno alla stracittadina in programma domenica prossima a San Siro contro il Milan.

Ma proprio l’esito del derby potrebbe incidere sui tempi di recupero del Toro di Bahia Blanca. Perché se la squadra di Chivu dovesse subire una sconfitta contro quella di Allegri e rimettere in discussione lo scudetto, allora si proverà ad anticipare il rientro di Lautaro Martinez già a metà marzo contro l’Atalanta. Sempre che non ci siano ricadute e che arrivi il benestare dei medici nerazzurri.

In caso di esito positivo, invece, il capitano dell’Inter potrebbe rientrare con tutta calma dopo la sosta per le Nazionali. Se non dovesse essere schierato nemmeno contro la Fiorentina, infatti, si chiederà all’Argentina di non convocarlo per la Finalissima contro la Spagna del 27 marzo. Anche se Lautaro non vorrebbe perdersi quella sfida per provare a regalare un altro trofeo alla selezione Albiceleste. Staremo a vedere.