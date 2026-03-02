Milan-Inter, non solo Bonny: titolare a grosso rischio per il derby

Il centravanti francese uscito per infortunio contro il Genoa non ci sarà contro il Como, ma potrebbe recuperare per domenica

L’Inter batte il Genoa è resta con 10 punti di vantaggio sul Milan, che a sua volta ha vinto contro la Cremonese. Qualche nota negativa per Chivu arriva dal reparto offensivo. Da un lato Thuram ha offerto un’altra prestazione al di sotto della sufficienza, dall’altro Bonny è stato sostituito per un fastidio muscolare. Possibile che oggi faccia gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio.

In questo momento filtra ottimismo da Appiano Gentile: i tempi di recupero dovrebbero essere molto brevi. L’ex Parma, insomma, potrebbe tornare a disposizione per il derby di domenica sera. Vista l’assenza di Lautaro Martinez in attacco, però, Bonny non verrà rischiato domani per la trasferta contro il Como valida come semifinale di andata di Coppa Italia. Il francese verrà risparmiato e verrà convocato un attaccante dell’Under 23.

Anche il Milan, però, potrebbe fare i conti con una assenza importante per la stracittadina con l’Inter. Il tecnico rossonero Max Allegri potrebbe aver perso Davide Bartesaghi, terzino sinistro titolare, per un infortunio al flessore della coscia destra rimediato nei minuti finale del match di Cremona. Anche per lui oggi sono previste le visite mediche, ma ad oggi sembra improbabile vederlo in campo almeno dal primo minuto il prossimo 8 marzo a San Siro.