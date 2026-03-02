Thuram verso l’esclusione dai convocati: no infortuni, scelta tecnica

Il centravanti francese sta bene fisicamente, ma non sta attraversando un buon periodo di forma all’Inter

Cosa è successo a Marcus Thuram? Se lo chiedono in tanti, soprattutto tra i tifosi dell’Inter. Dall’attaccante francese, non fosse altro per quanto fatto nelle scorse due stagioni e all’inizio di questa, ci aspetta sempre tanto. Specie ora che Lautaro Martinez non può dare il suo contributo nel reparto. E invece il rendimento di Tikus è peggiorato a vista d’occhio: insufficienti le sue ultime prestazioni contro Bodo Glimt e Genoa.

Domani contro il Como, nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia, mister Chivu potrebbe risparmiarlo, schierando Pio Esposito unica punta. Anche perché domenica sera c’è il derby e serve un Thuram al massimo della forma. Il suo calo di rendimento sta facendo discutere anche in Francia, dove L’Equipe ha persino messo in dubbio la sua presenza per il Mondiale in Usa, Messico e Canada.

Intanto il Ct Deschamps potrebbe non convocarlo per le gare di fine mese. Già a novembre Thuram rimase a casa: in quel caso per infortunio, stavolta sarebbe scelta tecnica. I transalpini dovrebbero portare sette attaccanti nella rassegna iridata e sei posti sono già assegnati a Mbappe, Dembele, Doue, Olise, Cherki e Barcola. L’ultimo se lo giocano il numero 9 dell’Inter con i vari Kolo Muani, Ekitike, Mateta e Akliouche.