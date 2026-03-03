Inter, ecco l’alternativa a Nico Paz: costa addirittura di più

I nerazzurri vogliono un attaccante bravo nel dribbling: sul taccuino di Marotta non solo il fantasista argentino del Como

Questa sera l’Inter potrà ammirare da vicino l’oggetto dei suoi desideri sul mercato. Stiamo parlando di Nico Paz, attaccante argentino del Como, che in estate è destinato a tornare al Real Madrid. Non ci sono dubbi che i blancos eserciteranno la clausola di riacquisto, ma bisogna capire se poi vorranno tenerlo in rosa o cederlo al miglior offerente. I nerazzurri sono pronti a iscriversi ad una eventuale asta.

Il fondo Oaktree potrebbe autorizzare gli uomini mercato Marotta e Ausilio a spendere fino a 50-60 milioni di euro per portare Nico Paz a Milano, ma l’affare non è semplice. Oltre alle alte cifre, c’è la concorrenza della Premier League. Ecco perché i nerazzurri valutano anche delle alternative: l’idea è quella di prendere un attaccante con caratteristiche diverse da quelli attualmente presenti in rosa, uno bravo a saltare l’uomo nell’uno contro uno.

Dovesse sfumare Nico Paz, secondo il sito fussballdaten, l’Inter potrebbe virare su Can Uzun. Si tratta di un trequartista turco (con passaporto tedesco) classe 2005 ambidestro che tra gol e assist ha partecipato a dieci reti dell’Eintracht Francoforte in 14 presenze in Bundesliga. Da cinque settimane è ai box per un problema alla coscia, ma gli estimatori aumentano lo stesso. Aston Villa, Newcastle e Tottenham si sono già mosse, ma a preoccupare è soprattutto la valutazione dei rossoneri, che sperano di cederlo per non meno di 70 milioni.