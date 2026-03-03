LIVE Coppa Italia, Como-Inter: maxi turnover Chivu, Calhanoglu dal 1′ e Diouf in appoggio a Pio Esposito | Segui la cronaca IN DIRETTA

I nerazzurri di Chivu affrontano i biancoblu di Fabregas nell’andata della semifinale della competizione nazionale. Segui la cronaca del match Live

L’Inter fa visita al Como in riva al lago in una gara valida come andata della prima semifinale di Coppa Italia. Una sfida che eleggerà solo dopo il ritorno previsto a fine aprile la finalista della manifestazione nazionale che sarà diretta dall’arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu sono reduci da otto vittorie di fila in Serie A compresa quella di sabato scorso col Genoa. Nei turni precedenti hanno eliminato il Venezia agli ottavi e il Torino in campo neutro ai quarti. L’obiettivo è quello di ottenere un risultato positivo per indirizzare la qualificazione e prepararsi al meglio al derby di domenica contro il Milan.

Dall’altro lato i biancoblu di Cesc Fabregas, che a loro volta vengono dal successo contro il Lecce, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver avuto la meglio nell’ordine sul Sudtirol, sul Sassuolo, sulla Fiorentina e sul Napoli ai calci di rigore.

In campionato, ma a Milano, i meneghini si imposero con il risultato di 4-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto. La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Canale 5 e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Mediaset Infinity. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Sinigaglia tra Come e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI COMO-INTER

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, D.Carlos, Valle; Perrone, S.Roberto; Vojvoda, Da Cunha, Caqueret; Nico Paz. All.: Fabregas

INTER (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf; Pio Esposito. All.: Chivu