PAGELLE COMO-INTER 0-0: Darmian ancora c’è, Frattesi senza mordente

Top e Flop del match d’andata delle semifinali di Coppa Italia
Un’Inter modesta, al risparmio in casa del Como nel match d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Partita fin troppo tattica, da sbadigli specie nel secondo tempo. In ottica ritorno a San Siro ad aprile, lo 0-0 finale è comunque un risultato positivo per la squadra di Chivu. Ora testa al derby.
PAGELLE COMO-INTER
TOP
Darmian – Quelle pochissime volte che può, affonda sulla fascia destra. Ci prova, ma prende il palo. Il migliore in campo, ed è tutto dire della prova offerta dall’Inter stasera…
Martinez – Mostra solidita in un paio di interventi – uno decisivo in uscita – nel primo tempo. Sul pezzo e non era scontato.
FLOP
Frattesi – Da lui ci si aspetta sempre più mordente e verticalità. Quel fuoco che aveva dentro sembra essersi davvero spento. Sparisce del tutto nella ripresa.
Sucic – Quando supera questo momento no? Ormai dura da un po’.
TABELLINO COMO-INTER 0-0
Marcatori:
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, D.Carlos, Valle; Perrone, S.Roberto; Vojvoda, Da Cunha, Caqueret; Nico Paz. All.: Fabregas
INTER (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf; Pio Esposito. All.: Chivu
ARBITRO: Di Bello di Brindisi