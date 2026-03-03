Via Thuram e Calhanoglu, due colpi per cambiare modulo: nasce l’Inter 2026-27

L’attaccante francese e il regista turco possono essere sacrificati sul mercato per permettere a Chivu di schierarsi in un altro modo

Sta per iniziare lo sprint finale della stagione 2025-26. Uscita dalla Champions League ai playoff, l’Inter è ancora in corsa per due obiettivi. Stasera c’è l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Como, domenica sera il derby contro il Milan che può dire molto nella corsa allo scudetto. Mister Chivu e la squadra devono essere focalizzati sul presente, mentre la dirigenza guarda già al futuro.

Un futuro di cui potrebbero non fare parte Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. L’attaccante francese ha avuto un calo netto di rendimento rispetto alla prima parte di stagione e con un Pio Esposito in crescita, il posto da titolare non è più certo. Il centrocampista turco valuta il ritorno in patria, con il Galatasaray pronto ad accoglierlo a braccia aperte. L’ex interista Antonio Cassano spinge per le due cessioni: “Così si fanno un po’ di soldini per rifare la rosa”.

FantAntonio a Viva El Futbol non ha dubbi: “Scommetto che sacrificheranno Thuram e che cambieranno modulo. Cercheranno due esterni per fare uno step a livello internazionale. Per esempio c’è Martinelli che fa panchina all’Arsenal, ma costa 60 milioni e ne prende 10 di stipendio”. Insomma un passaggio dal 3-5-2 al 3-4-3, ma in quel caso dove verrebbe schierato Lautaro Martinez? E Pio Esposito? Lavori in corso.