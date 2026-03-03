Zhang non volle pagarlo 8 milioni: l’Inter ci riprova, ma ora costa 55

Marotta era stato vicino a portarlo in nerazzurro a gennaio 2024, ma la proprietà cinese non concluse l’affare

Del senno di poi son piene le fosse, recita un noto proverbio. In tema di calciomercato è un detto che ricorre molto spesso. Sia quando ci si pente di aver speso tanto per un giocatore che poi rende poco, sia quando non si scommette su un calciatore a cifre basse che poi vede lievitare il prezzo del suo cartellino. E l’Inter forse dovrà mangiarsi le mani per una scelta fatta a novembre 2023.

A quei tempi Marotta stava facendo seguire Samson Baidoo, difensore centrale austriaco di origini ghanesi che militava in patria con il Salisburgo. L’idea era quella di portarlo a Milano nella sessione invernale per 8 milioni di euro, tanto da aver incontrato i suoi agenti. Ma la famiglia Zhang non diede il benestare finale all’operazione che quindi non andò in porto.

La scorsa estate il Lens ha deciso di scommettere sul 21enne centrale difensivo pagandolo la stessa cifra e adesso è considerato uno dei migliori classe 2004 al mondo nel suo ruolo. Secondo il sito britannico Sports Boom, Manchester City e Liverpool sono in prima fila per Baidoo in vista della prossima estate. In corsa ci sono anche Borussia Dortmund e appunto Inter, ma la richiesta di 55 milioni di euro per il suo cartellino ha fatto fare un passo indietro a gialloneri e nerazzurri.