Cacciato dal Manchester City, svolta Inter sul mercato

Decisione drastica del manager catalano Pep Guardiola e addio a fine stagione. Cosa cambia per i nerazzurri

Il Manchester City è ancora in corsa per tutti i suoi obiettivi. In Premier sta rimontando sull’Arsenal capolista, mentre in Champions League è stato sorteggiato con il Real Madrid agli ottavi di finale. Pep Guardiola avrà bisogno di tutti i calciatori della sua rosa per provare a portare a casa entrambi i trofei, ma c’è già chi sa che la sua avventura con gli Sky Blues sta per giungere al termine.

Stiamo parlando di Matheus Nunes, 27enne centrocampista brasiliano naturalizzato portoghese che in questa stagione è stato impiegato quasi sempre da terzino destro. Un ruolo che l’ex Sporting CP e Wolverhampton non ricopre troppo volentieri e che dovrebbe portare alla sua cessione a fine stagione. Per il sito inglese Football Insider, in particolare, il manager Guardiola avrebbe già deciso di dargli il benservito.

Ecco perché obiettivo primario del Manchester City in estate sarà un esterno destro di difesa. E Denzel Dumfries sembra essere in cima alla lista dei desideri del tecnico catalano al pari di Livramento. Quest’ultimo, però, viene valutato 60 milioni di euro dal Newcastle, mentre il nazionale olandese ha una clausola di rescissione da 25 milioni valida per tutto il mese di luglio. L’Inter sembra già rassegnata a perderlo, con anche Liverpool e Barcellona in corsa.