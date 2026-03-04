Calciomercato Inter, offerta per un mega flop: addio e plusvalenza

Marotta può piazzare il colpo in uscita la prossima estate, incassando più di quanto aveva speso nel 2024

Tomas Palacios non resterà di certo nella storia dell’Inter. Arrivato due estati fa dall’Independiente Rivadavia per 6,5 milioni di euro, il difensore centrale argentino classe 2003 sarebbe dovuto essere il vice e poi l’erede di Bastoni come braccetto sinistro. Ma la scorsa stagione con Simone Inzaghi in panchina non è riuscito a ritagliarsi uno spazio: appena 16 minuti in Coppa Italia e 10 in Serie A divisi in due presenze.

Per questo a gennaio venne ceduto in prestito al Monza, ma nemmeno lì riuscì ad imporsi. Con l’arrivo di Cristian Chivu le cose non sono cambiate, anzi. Complice un infortunio, Palacios non ha collezionato nemmeno un minuto con la maglia nerazzurra e un paio di mesi fa ha fatto ritorno in patria per giocare nell’Estudiantes con la formula del prestito.

In Argentina, sembra rinato, tanto che si parla addirittura di una sua convocazione in Nazionale. Intanto il nome di Palacios torna a circolare in ottica mercato. Secondo fonti greche riportate da transferfeed, il 22enne centrale sudamericano sarebbe finito nel mirino dell’Olympiacos, club che ha buoni rapporti con l’Inter dopo l’affare Taremi. Marotta punta a una cessione a titolo definitivo a circa 7-8 milioni di euro per trasformare un flop in una plusvalenza.