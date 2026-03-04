Como-Inter, Fabregas difende Bastoni: “Bisogna proteggerlo” | VIDEO

Fabregas in soccorso di Bastoni. Nella conferenza stampa post Como-Inter, il tecnico spagnolo ha preso le difese del difensore nerazzurro, anche al ‘Sinigaglia’ fischiato dai tifosi di casa per quel che è successo nell’ormai famoso derby d’Italia con la Juventus del 14 febbraio scorso.

“Perché gli sta succedendo questo? Perché gioca nella squadra più forte in Italia – ha risposto Fabregas – E quando a giocatori più forti succede, senza andare nello specifico, cose che fanno alzare la voce, accade questo”.

Fabregas: “Bastoni giocatore top e grandissimo ragazzo. Deve essere il futuro capitano della Nazionale”

“Non lo conosco personalmente, ci ho parlato solo qualche volta, tuttavia penso che Bastoni sia un giocatore top e un grandissimo ragazzo – ha sottolineato l’allenatore del Como – Lo dico sempre perché studio l’Inter da anni. Per me deve essere il futuro capitano della Nazionale italiana, è fondamentale e bisogna proteggerlo. Ha sbagliato quel giorno? Sicuramente. Però quello che ha fatto è una cosa che può succedere ai giocatori.

È capitato anche a me (col pizzicotto a Saelemaekers durante Milan-Como, ndr), ho sbagliato anche io a San Siro. Si chiede scusa e si va avanti… A mio avviso si può sempre imparare dalle proprie azioni. Bastoni è intelligente e ne uscirà”, ha concluso Fabregas.