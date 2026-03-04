Ex Inter, l’incubo Radu può tornare in Serie A: lo vuole la Juventus

Il portiere rumeno ha rilanciato la sua carriera nella Liga con il Celta Vigo e sarebbe finito nel mirino dei bianconeri

Da Vicario a Meret passando per Alisson e Atubolu fino ad arrivare a Svilar, Caprile e Carnesecchi. L’elenco dei portieri finiti nel mirino sia dell’Inter che della Juventus è davvero molto lungo. In estate si preannunciano tanti derby d’Italia sul mercato per accaparrarsi un estremo difensore. D’altronde i nerazzurri sono alle prese con il contratto in scadenza di Sommer, mentre i bianconeri devono fare i conti con il pessimo rendimento di Di Gregorio.

Un portiere seguito solo dalla Juve, invece, è Ionut Radu. Che all’Inter è già stato, ma con pessimi risultati. Nessun tifoso nerazzurro può dimenticare il clamoroso svarione contro il Bologna che costò la sconfitta e spianò la strada scudetto del Milan. Secondo quanto si legge sul portale rumeno Digi Sport, l’estremo difensore classe ’97 nativo di Bucarest sarebbe finito sulla lista della squadra allenata da Spalletti.

Sbarcato in estate al Celta Vigo, Radu ha rilanciato la sua carriera in Spagna. Nella Liga ha già collezionato otto clean sheet nelle prime 26 giornate, più un’altra in Europa League. Il club galiziano è molto soddisfatto del rendimento del suo portiere e, forte di un contratto in essere fino al 2029, non ha intenzione di cederlo per meno di 15 milioni di euro. I tifosi dell’Inter fanno il tifo per il buon esito della trattativa.