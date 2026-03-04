UFFICIALE: rottura dei legamenti. Ma forse all’Inter va bene così

Gravissimo infortunio per il bomber: addio anche ai Mondiali, dovrà restare fuori per circa 7-8 mesi

“Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro”. Così recita il comunicato ufficiale del Real Madrid in merito al grave infortunio rimediato da Rodrygo Goes nella gara persa contro il Getafe. Una tegola pesantissima per i blancos e, soprattutto, per il Brasile che non potrà convocarlo per i Mondiali. Dopo l’operazione si prevedono almeno 7-8 mesi di stop, col rischio di rivederlo in campo solo nel 2027.

Una notizia che può avere ripercussioni anche sul mercato dell’Inter. Non tanto in modo diretto, anche se di recente il nome di Rodrygo era stato accostato anche i nerazzurri, rumors che tuttavia non hanno trovato conferme. Quanto in modo indiretto, con il coinvolgimento di uno degli obiettivi prima della prossima estate: Nico Paz. L’argentino è ora al Como, ma le Merengues vantano un diritto di riacquisto che certamente vorranno esercitare.

Il problema è che nei piani di Florentino Perez c’era la cessione di Rodrygo in Premier League per finanziare il mercato dei blancos. Ora che il brasiliano non può più essere venduto, bisognerà fare cassa con un altro giocatore. Magari proprio quel Nico Paz che tanto piace all’Inter e di cui il Real Madrid non era convinto di privarsi in estate. Insomma, un infortunio che potrebbe essere anche un assist per Marotta.