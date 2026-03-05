Fuori rosa all’Inter: “Ho detto stronzo all’allenatore”

“Due settimane ad allenarmi con la squadra Primavera”: la clamorosa rivelazione del centrocampista nerazzurro

Non tutto quello che avviene in campo o negli spogliatoi si viene a sapere. Ma il calcio è pieno di retroscena che a volte vengono alla luce ad anni di distanza. Uno di questi riguarda Stefano Desideri, ex centrocampista dell’Inter che ha vestito la maglia nerazzurra per una stagione nel 1991-92. Un’annata non certo positiva, conclusa all’ottavo posto in Serie A e con l’eliminazione al primo turno di Coppa Uefa.

L’allenatore era Orrico nel girone di andata, poi esonerato e sostituito da Suarez. Con il quale Desideri non andò molto d’accordo: “Ero una persona diretta, dicevo le cose in faccia a tutti, senza nascondermi. Può capitare di perdere la brocca quando giochi poco: dopo un gol al Napoli mi girai e gli dissi: ‘È per te, stronzo‘. Venni messo fuori rosa due settimane ad allenarmi con la Primavera prima di essere reintegrato”.

Nel racconto alla Gazzetta dello Sport Desideri specifica di non essersi mai scusato per l’accaduto, poi fa una precisazione sul suo trasferimento all’Inter: “Non è vero che non ci volessi andare. Ma non volevo lasciare la Roma, che è diverso. Ma la società aveva bisogno di soldi e io ero uno di quelli che aveva più mercato. Non ebbi scelta”.