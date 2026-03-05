Italia, Gattuso convoca Bastoni tra i fischi: “Lascia la Nazionale”

di

Il Ct Azzurro si schiera con il difensore dell’Inter, ma la situazione preoccupa in vista dei playoff Mondiali

Chi è senza peccato scagli la prima pietra. E in Italia, evidentemente, è pieno di gente con la coscienza pulita che si permette di fischiare Alessandro Bastoni, reo di aver fatto quello che il 99% dei colleghi avrebbe fatto. Così dopo i fischi di Lecce sono arrivati quelli di Como e di sicuro ce ne saranno anche al derby col Milan. Il problema potrebbe riguardare anche la Nazionale di Rino Gattuso.

"Bastoni lascia la Nazionale": Gattuso fa i conti coi fischi
Alessandro Bastoni in Nazionale (foto Ansa) – Interlive.it

Ovviamente il commissario tecnico Azzurro ha intenzione di convocare Bastoni per i playoff di qualificazioni ai Mondiali di fine mese. La semifinale si giocherà in casa a Bergamo contro l’Irlanda del Nord. L’eventuale finale in trasferta contro Galles o Bosnia. Dopo Inter-Juve c’era (e c’è ancora) chi lo voleva fuori dalla selezione italiana, ora c’è chi invita a fischiarlo anche con la maglia azzurra. Sui social c’è pure chi lo difende e chi lo invita a lasciare una Nazionale che non lo merita. Ecco alcuni tweet.

Fa sorridere che le accuse principali arrivino da tifosi di Juventus e Milan, che nella storia e nel presente annoverano una serie di calciatori che hanno fatto della simulazione la loro caratteristica principale. I veri italiani tifano la Nazionale e tifano Bastoni.

Gestione cookie