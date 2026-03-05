Italia, Gattuso convoca Bastoni tra i fischi: “Lascia la Nazionale”

Il Ct Azzurro si schiera con il difensore dell’Inter, ma la situazione preoccupa in vista dei playoff Mondiali

Chi è senza peccato scagli la prima pietra. E in Italia, evidentemente, è pieno di gente con la coscienza pulita che si permette di fischiare Alessandro Bastoni, reo di aver fatto quello che il 99% dei colleghi avrebbe fatto. Così dopo i fischi di Lecce sono arrivati quelli di Como e di sicuro ce ne saranno anche al derby col Milan. Il problema potrebbe riguardare anche la Nazionale di Rino Gattuso.

Ovviamente il commissario tecnico Azzurro ha intenzione di convocare Bastoni per i playoff di qualificazioni ai Mondiali di fine mese. La semifinale si giocherà in casa a Bergamo contro l’Irlanda del Nord. L’eventuale finale in trasferta contro Galles o Bosnia. Dopo Inter-Juve c’era (e c’è ancora) chi lo voleva fuori dalla selezione italiana, ora c’è chi invita a fischiarlo anche con la maglia azzurra. Sui social c’è pure chi lo difende e chi lo invita a lasciare una Nazionale che non lo merita. Ecco alcuni tweet.

I fischi a Bastoni arrivano da chi ha la coscienza sporca… Fa bene Gattuso a convocarlo, ma se lo fischieranno pure con l’Italia, deve essere lui a lasciare la Nazionale — Marco (@okko984) March 5, 2026

Bastoni non merita alcuna considerazione e soprattutto non va convocato in Nazionale — Chiara rossonera ❤🖤🌞1️⃣9️⃣ (@chiaramilanista) March 5, 2026

Speriamo in un soffio di orgoglio di Gattuso, ma se così non fosse e se Bastoni dovesse giocare, fischi continui anche con la maglia azzurra e tifo sicuro contro la nazionale. Basta con questa gente di merda, e’ ora di ripulire. — Fabrizio Girolimini (@vigorissima) March 5, 2026

A Bastoni consiglio di lasciare la Serie A e la Nazionale italiana, così poi potremo rimpiangerlo e pentirci dei fischi — Salvatore (@SaIvatorissimo) March 5, 2026

Fa sorridere che le accuse principali arrivino da tifosi di Juventus e Milan, che nella storia e nel presente annoverano una serie di calciatori che hanno fatto della simulazione la loro caratteristica principale. I veri italiani tifano la Nazionale e tifano Bastoni.