L’Inter gufa la Juve: senza Champions possibile colpo a costo zero

Marotta potrebbe fare un regalo a Chivu e uno sgarbo a Spalletti nella prossima sessione di calciomercato

Domenica nel derby contro il Milan, l’Inter avrà la possibilità di uccidere il campionato. Qualora dovesse battere il Diavolo, infatti, la squadra di Cristian Chivu potrebbe a 13 i punti di vantaggio sulla prima inseguitrice. A dieci giornate dal termine della Serie A, sarebbe una bella ipoteca. A quel punto l’attenzione virerebbe sulla volata per la prossima Champions, dove ci sono sei club in lotta per tre posti.

Al momento Milan, Napoli e Roma sono davanti ad Atalanta, Como e Juventus. E non c’è dubbio che i tifosi nerazzurri vorrebbero proprio gli uomini di Spalletti fuori dalla massima competizione europea per club. Un eventuale fallimento che gioverebbe anche al club di Viale della Liberazione in tema calciomercato. I bianconeri sono in pole per un colpo a costo zero, che però potrebbe fare marcia indietro senza qualificazione in Champions League.

Stiamo parlando di Marcos Senesi, 28enne difensore centrale mancino argentino di origini e con passaporto italiano. In scadenza di contratto con il Bournemouth, la sua intenzione è quella di misurarsi con la coppa dalle grandi orecchie, possibilmente in una squadra del Paese dei suoi antenati. L’Inter oggi è in seconda fila e oltre alla Juve all’estero ci sono anche Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Ma le cose possono cambiare con una certa classifica e allora tanto vale mettersi a gufare.