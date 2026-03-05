Sentenza UFFICIALE: l’Inter vince la causa in Tribunale

Il giudice di Milano dà ragione al club nerazzurro, ma è una vittoria di Pirro: niente risarcimento

E’ arrivata la sentenza del Tribunale nella causa tra Inter e IC Markets in merito al contratto di sponsorizzazione firmato a giugno 2020 durante l’emergenza da Covid. Un contratto di durata triennale mai entrato in vigore per la mancanza dei pagamenti, il cui corrispettivo totale doveva essere di 14,3 milioni di euro, per lo sponsor da mettere sulla manica delle maglie nerazzurre.

La società cipriota verso soltanto 2,5 milioni nelle casse dell’Inter, chiedendo poi di rinegoziare le condizioni dell’accordo a causa dell’incertezza economica legata alla pandemia. Il club nerazzurro citò in giudizio IC Markets ed esercito la clausola risolutiva espressa per recedere dal contratto. Anche la controparte ha fatto causa per risarcimento dei danni, ma il Tribunale oggi ha dato ragione all’Inter.

Tuttavia la sentenza non accoglie la domanda del club di Viale della Liberazione di riceve gli 11,8 milioni di euro restanti dal contratto stipulato quasi cinque anni fa.

Secondo il giudice, poiché il contratto è durato soltanto tre mesi, l’Inter non devo ottenere altri soldi oltre ai 2,5 milioni già incassati. Non si è tenuto conto, in tal modo, del danno emergente e del lucro cessante subito dai nerazzurri.