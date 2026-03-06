Calciomercato Inter, un club pronto a pagare la clausola di Thuram

Il centravanti francese può andare via a fronte del pagamento di un corrispettivo da 80-85 milioni di euro

Dopo tre stagioni ad alti livelli, la ThuLa potrebbe sciogliersi. Se infatti da un lato non sembrano esserci dubbi sulla permanenza del capitano Lautaro Martinez ad Appiano Gentile, dall’altro non è altrettanto certa la conferma di Marcus Thuram. Sia perché il suo rendimento è in calo rispetto al passato, sia perché alle sue spalle Pio Esposito sta facendo sempre meglio e scalpita per un posto da titolare con più frequenza.

Dal canto suo l’Inter non sembra così restia alla cessione del centravanti transalpino. Arrivato a parametro zero dal Borussia Monchengladbach, la sua partenza permetterebbe di mettere a bilancio una ricca plusvalenza. Per lui si era parlato del Paris Saint-Germain, ma ora la destinazione più probabile sembra la Premier League. “Thuram ha una clausola di rescissione da 80-85 milioni di euro: in Italia nessuno può comprarlo, ma in Inghilterra farebbe comodo a molti“.

Pensieri e parole di Orazio Accomando. Il giornalista sportivo ed esperto di calciomercato – nel corso del podcast Tutti in The Box – ha poi aggiunto: “Spesso ci facciamo spaventare dalle cifre in Italia, ma dobbiamo ricordarci che la scorsa estate il colpo meno costoso del Liverpool è stato Leoni, che sarebbe stato quello più costoso per l’Inter… Per me l’Arsenal può pagarli gli 85 milioni per Thuram”.