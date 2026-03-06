Chivu e un derby da vincere: ora c’è anche un motivo in più

di

Domenica sera a San Siro di nuovo di fronte Milan e Inter. Il tecnico rumeno non si accontenta del pareggio

E’ opinione comune che l’Inter può ipotecare lo scudetto se batte il Milan. Attualmente i nerazzurri hanno 10 punti di vantaggio sui ‘cugini’ e allungare a +13, nonostante le dieci giornate ancora da giocare (e 30 punti ancora in palio), una vittoria nel derby potrebbe essere il colpo del K.O. per i rossoneri. Ma il tecnico Cristian Chivu ha anche un motivo in più per cercare di vincere il big match del 28esimo turno di Serie A.

Cristian Chivu si prepara al derby col Milan (Foto Ansa) – Grafica Interlive.it

L’Inter è imbattuta in campionato proprio dalla stracittadina di andata, quando pur dominando la partita fu sconfitta 1-0 dal Milan. Da allora sono arrivate quattordici vittorie e un pareggio. Un risultato che in teoria starebbe meglio ai nerazzurri per conservare l’ampio vantaggio in classifica. Ma dopo la Juve, Chivu vuole battere anche i rossoneri per fermare la striscia di derby senza successi. E chiudere il discorso sugli scontri diretti.

Intervenuto a Radio Radio, anche l’ex centravanti Roberto Pruzzo la pensa così: “Il derby è una partita che non vuoi mai perdere, men che meno se ne hai già perso uno e sei uscito malissimo dalla Champions League. L’Inter vorrà dimostrare sul campo di essere la più forte, questo è indiscutibile. Potrebbe venir fuori una bella partita. Anche perché se Chivu perde i suoi primi due derby, poi se li porta dietro per una decina di anni“.

