Chivu e un derby da vincere: ora c’è anche un motivo in più

Domenica sera a San Siro di nuovo di fronte Milan e Inter. Il tecnico rumeno non si accontenta del pareggio

E’ opinione comune che l’Inter può ipotecare lo scudetto se batte il Milan. Attualmente i nerazzurri hanno 10 punti di vantaggio sui ‘cugini’ e allungare a +13, nonostante le dieci giornate ancora da giocare (e 30 punti ancora in palio), una vittoria nel derby potrebbe essere il colpo del K.O. per i rossoneri. Ma il tecnico Cristian Chivu ha anche un motivo in più per cercare di vincere il big match del 28esimo turno di Serie A.

L’Inter è imbattuta in campionato proprio dalla stracittadina di andata, quando pur dominando la partita fu sconfitta 1-0 dal Milan. Da allora sono arrivate quattordici vittorie e un pareggio. Un risultato che in teoria starebbe meglio ai nerazzurri per conservare l’ampio vantaggio in classifica. Ma dopo la Juve, Chivu vuole battere anche i rossoneri per fermare la striscia di derby senza successi. E chiudere il discorso sugli scontri diretti.

Intervenuto a Radio Radio, anche l’ex centravanti Roberto Pruzzo la pensa così: “Il derby è una partita che non vuoi mai perdere, men che meno se ne hai già perso uno e sei uscito malissimo dalla Champions League. L’Inter vorrà dimostrare sul campo di essere la più forte, questo è indiscutibile. Potrebbe venir fuori una bella partita. Anche perché se Chivu perde i suoi primi due derby, poi se li porta dietro per una decina di anni“.