Derby, senza Lautaro è dura: ma la brutta notizia riguarda Bastoni

Statistica incredibile sul capitano dell’Inter, sicuro assente domenica sera contro il Milan. Partirà invece dal 1′ il numero 95, obiettivo di un top club europeo

L’assenza di Lautaro viene probabilmente sottovalutata. Ma è un’assenza pesante, come certificato da ‘Transfermarkt’: il capitano dell’Inter, nonché capocannoniere della Serie A, è il giocatore che ha realizzato più gol vittoria (9) nei top 5 campionati europei. Alla faccia di chi sostiene che non segni reti pesanti: dietro a lui attaccanti come Mbappe, Haaland ed Harry Kane.

Sarà dura, per Chivu, vincere il derby col Milan privo di Lautaro. Senza il capitano, l’attacco interista si è un po’ inceppato: Thuram non è in un gran momento (eufemismo), per Pio Esposito quello di domenica sarà il primo in carriera. E Bonny, infine, è reduce dal problema al polpaccio.

A proposito sempre di Lautaro, c’è una statistica incredibile: il derby dell’8 marzo sarà solo il secondo a cui mancherà da quando, ovviamente, indossa la maglia nerazzurra. Finora ne aveva saltato soltanto uno, quello della stagione 2019/2020 causa squalifica.

Infortunatosi al soleo della gamba sinistra nell’andata del playoff Champions col Bodo Glimt, Lautaro potrebbe tornare a disposizione per la gara con la Fiorentina del 22 marzo. “Giorno dopo giorno sto meglio”, ha risposto il classe ’97 di Bahia Bianca a un tifoso interista nella Chat Live di ‘Dazn’.

Il numero 10 è approdato all’Inter nel 2018, un anno prima rispetto a Bastoni. Il difensore ha scontato la squalifica con il Genoa e nel derby ripartirà dal primo minuto. Nessun dubbio su questo, del resto parliamo del giocatore di movimento fin qui maggiormente impiegato da Chivu. Ma anche di quello che, forse, ha più mercato a livello internazionale.

Bastoni tra Barcellona e rinnovo con l’Inter

Bastoni piace a tutte le big d’Europa, in particolare al Barcellona. Proprio oggi ‘Sport’ ha rilanciato sul forte interesse dei blaugrana per il classe ’99. Nel titolo del pezzo di Miguelsanz, c’è scritto “cresce l’ottimismo”.

Un ottimismo crescente legato alle difficoltà a livello ambientale (vedi i fischi a Lecce e Como) che sta riscontrando il difensore dopo la simulazione in Inter-Juve, ma anche ai contatti positivi tra il Ds Deco e l’entourage del 26enne di Casalmaggiore.

Come sostiene sempre la fonte catalana, c’è una apertura di Bastoni al trasferimento al Barça. Dal canto suo, l’Inter vuole tenerselo stretto e infatti spara altissimo, 80 milioni o giù di lì, tuttavia una richiesta esplicita di Bastoni, del tipo “fatemi andare al Barcellona”, potrebbe far cadere il muro nerazzurro.

L’obiettivo di Marotta e Ausilio è quello di blindarlo, ossia di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2028, con annesso aumento dell’odierno stipendio (circa 5,5 milioni di euro). La parola più importante, come accade sempre, la pronuncerà il calciatore. Barcellona (ammesso che abbiano i soldi per pagarlo) o permanenza/rinnovo con l’Inter.