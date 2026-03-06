Inter, il calo di Barella è ‘colpa’ di un compagno di squadra

Il centrocampista sardo non sta avendo un rendimento all’altezza delle sue qualità. Contro il Milan sarà capitano

Sale la febbre per il derby di domenica sera. L’Inter ci arriva da capolista della Serie A con 10 punti di vantaggio sul Milan primo inseguitore. Ma senza il suo capitano e capocannoniere del campionato Lautaro Martinez, che dovrà stare fermo ai box ancora un paio di settimane. E allora la fascia andrà sul braccio di Nicolò Barella, chiamato a riscattare una stagione al di sotto delle aspettative.

Il mediano della Nazionale italiana ha segnato un solo gol finora, nel 4-1 inferto alla Cremonese. Impossibile ripetere la stagione 2022-23, quando le reti furono nove. Rispetto alle annate degli ultimi due scudetti (con Conte nel 2020-21 e con Inzaghi nel 2023-24, ndr), Barella non è lontano: tre e due gol. Ovviamente non è a lui che si chiede di segnare, ma il calo riguarda anche il dinamismo e gli assist. Il tutto si traduce nella media voto delle pagelle: da 6,51 a 6,28.

Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’involuzione di Barella sarebbe legata al comportamento di un compagno di squadra: Luis Henrique. L’esterno brasiliano è stato chiamato a sostituire Dumfries per circa quattro mesi. Rispetto all’olandese, però, svolge il ruolo in modo molto più conservativo e timido. Insomma, all’ex Cagliari manca la vitalità del terzino oranje che lo aiutava a pensare più alla fase offensiva che a quella difensiva.