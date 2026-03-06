Profezia da Napoli: “Crollo Inter nel finale e scudetto al Milan”

La squadra di Chivu è stata accusata di aver avuto fortuna in tante partite: “Ma ora è destinata a calare”

Per molti addetti ai lavori la sfida contro il Milan è l’ultimo scoglio per l’Inter prima del suo 21esimo scudetto. Una previsione un po’ azzardata, visto che poi mancheranno ancora 10 partite e il calendario non è affatto semplice. Dopo il derby, infatti i nerazzurri dovranno affrontare Atalanta, Fiorentina, Roma e Como. Tutte squadre di livello, in piena lotta per i rispettivi obiettivi stagionali.

Diciamoci la verità, chi pensa che l’Inter si sia già cucita il tricolore sul petto lo fa per gufare o per sminuire l’eventuale impresa della squadra di Cristian Chivu. Ma c’è anche una voce fuori dal coro e arriva da Napoli. Si tratta del giornalista sportivo Liberato Ferrara che a Radio Crc ha dichiarato: “Io resto convinto che l’Inter abbia avuto molta fortuna in diverse gare quest’anno. Ma credo che sia destinata a calare“.

Lo stesso Ferrara, alla stessa emittente partenopea, un mese faceva questa profezia: “Non ho ancora perso la speranza che il Napoli possa confermarsi campione d’Italia. Se è vero che 10 punti di distacco dall’Inter capolista sono tanti, penso che i nerazzurri possano avere un crollo nel finale di campionato. Per questo credo che sia il Milan la grande favorita per lo scudetto“.