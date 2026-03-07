Bastoni al Barcellona, scambio (quasi) alla pari con l’Inter

Il clamoroso affare di calciomercato che ha in mente il Ds blaugrana Deco: è proprio il giocatore che manca a Chivu

Domani sera Alessandro Bastoni vivrà il derby più difficile della sua carriera. Non perché dovrà marcare Leao, Pulisic, Nkunku o Fullkrug. Ma perché dopo quelli dei tifosi di Lecce e Como si annunciano i fischi per 90 minuti anche da parte di quelli del Milan. Una situazione che sta iniziando a stancare e che non si sa per quanto ancora andrà avanti. Una situazione che qualcuno spera di sfruttare in chiave mercato.

Si tratta del Barcellona, da tempo grande estimatore di Bastoni, che fa leva proprio sul periodo brutto che sta passando in Italia per sperare di convincerlo a trasferirsi all’estero. In Catalogna scrivono che cresce l’ottimismo, ma anche che l’Inter valuta il difensore della Nazionale azzurra 80 milioni di euro e che sta trattando il rinnovo del contratto. Insomma, Marotta e Ausilio non vogliono privarsene a meno che non sia un affare.

Questo il Ds blaugrana Deco lo sa bene, ecco perché starebbe pensando ad uno scambio quasi alla pari con l’Inter. Sul piatto il cartellino di Dani Olmo, fantasista spagnolo che ha un anno in più rispetto a Bastoni e una valutazione di circa 60 milioni di euro. Abile nel dribbling e nel saltare l’uomo, sarebbe il rinforzo perfetto per completare il reparto offensivo di Chivu. Un doppio affare comunque difficile da realizzare.