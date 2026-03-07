Inter, Ausilio prende il suo pupillo: “19 milioni più 3 di bonus”

Il direttore sportivo nerazzurro pronto a chiudere il primo colpo per la sessione estiva di calciomercato: la rivelazione di Pedullà

Ad eccezione del reparto offensivo, in estate l’Inter dovrà fare anche più di un acquisto per rivoluzionare la rosa attualmente a disposizione di Cristian Chivu. Tanti i nomi già accostati al club nerazzurro in porta, in difesa e a centrocampo. Sebbene manchino ancora tre mesi alla nuova sessione, gli uomini mercato sono già al lavoro per imbastire le trattative. Ce n’è una, in particolare, che Piero Ausilio sta cercando di chiudere.

Tra i pupilli del direttore sportivo dell’Inter c’è Oumar Solet, difensore centrale francese di origini ivoriane classe 2000. Attualmente ai box per infortunio, è arrivato in Italia a costo zero dal Salisburgo a gennaio 2025. Ma con l’Udinese ha un contratto breve, che scadrà tra poco più di quindici mesi. Problemi extra calcistici, che si risolveranno in un modo o nell’altro ad aprile con la sentenza, diranno se potrà fare il salto in un top club.

Sul tema è intervenuto anche l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che in un video su YouTube ha detto: “Solet è un affare, ha grandi qualità e i friulani l’hanno preso a parametro zero tra le dormite generali. Si può prendere a 20-22 milioni di euro o magari 19 milioni più 3 di bonus: non credo che la valutazione possa essere maggiore. Ausilio è un suo grande estimatore e per l’Inter sarebbe un buon colpo: è nel pieno della sua maturità”.