Scatta l’allarme Thuram prima del derby, Chivu: “Non è riuscito ad allenarsi”. Poi esalta Pio Esposito

Le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia del derby col Milan

Allarme Thuram alla vigilia del derby col Milan. “Ha un po’ di febbre e non è riuscito a fare l’allenamento di oggi – ha svelato Chivu nella conferenza stampa di vigilia – Speriamo domani sia al cento per cento e si possa mettere a disposizione”.

Da Thuram a Calhanoglu, che domani potrebbe riprendersi una maglia da titolare: “L’ora giocata a Como gli è servita. Sta bene, vediamo domani”. Contro la squadra di Allegri, considerato il distacco di 10 punti in classifica, anche un pareggio sarebbe un ottimo risultato: “Ma non possiamo cambiare la nostra identità – ha sottolineato il romeno – Dobbiamo essere bravi a capire quelli che sono i momenti della partita, senza perdere quello che ci ha permesso di avere buoni risultati finora”.

L’analisi di Chivu sul Milan: “Affrontiamo una squadra forte che può metterci in difficoltà, e che in questo cammino ha perso solo due partite. Hanno giocatori top dal punto di vista individuale, quindi dovremo essere la nostra miglior versione. Sappiamo cosa vuol dire giocare un derby.

Negli ultimi mesi abbiamo fatto cose importanti, in cui abbiamo saputo reagire a qualche sconfitta e delusione. Mi riferisco ovviamente alla partita contro il Bodo… Lo switch c’è stato dopo il derby dell’andata? No, dopo la sconfitta per 3-1 col Napoli“.

Chivu ha speso parole di elogio per Pio Esposito, il quale domani debutterà in un derby: “Sta facendo una stagione impressionante per la sua bravura individuale e per la cultura del lavoro che ha. Poi ha la fortuna di avere al proprio fianco dei compagni che gli danno serenità.

Non ha la velocità di Thuram o di Bonny, ma nonostante la giovane età, è bravissimo nelle sponde, nel giocare in area e nell’aiutare la squadra a salire”.

Il grande assente di questa stracittadina sarà naturalmente capitan Lautaro: “È tutti i giorni presente con noi e sta cercando di recuperare prima possibile”. Ci sarà, invece, Denzel Dumfries, anche se l’olandese dovrebbe ripartire dalla panchina dopo i dieci minuti col Bodo e la mezz’ora col Como: “Si vede che sono tre mesi che è fermo e che gli manca ritmo, ma sta lavorando bene ogni giorno. Ha bisogno di minuti”.

Dopo l’assenza col Genoa causa squalifica, ripartirà dal 1′ Alessandro Bastoni. Molto probabilmente il diensore verrà subissato di fischi pure dai tifosi rossoneri: “Ci dispiace perché c’è bisogno che il calcio rimanga sempre un gioco. A Lecce e Como ha fornito ottime prestazioni, nonostante i fischi. Ciò dimostra che le difficoltà emotive he un giocatore può vivere, anche senza tanta colpevolezza, non incidono. Gli fa onore”.