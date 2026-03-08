Acerbi agita il derby Milan-Inter: lite e accuse sui social

Il difensore nerazzurro attaccato per l’aspetto fisico e per la scortesia verso una signora. La risposta della moglie su Instagram

Ormai da tempo il mondo dei social è diventato una cloaca dove leoni da tastiera che si nascondono dietro un nickname si permettono di insultare personaggi famosi e non solo. Nel calcio purtroppo gli esempi sono tanti, con giocatori ai quali vengono augurate le cose peggiori soltanto perché magari la domenica precedente hanno sbagliato un gol o hanno fatto una papera. L’ultimo caso riguarda, in modo indiretto, Francesco Acerbi.

Vittima degli hater è stata sua moglie Claudia Scarpari, che aveva semplicemente pubblicato su Instagram una foto in compagnia del marito. Immancabili i commenti contro il difensore dell’Inter, in particolare per il lato estetico: da “nasone” a “inguardabile” fino a “denti storti“. E c’è chi si è addirittura permessa di mettere in dubbio la loro storia d’amore, parlando del “potere dei soldi“.

Da lì è nata una discussione tra la stessa Claudia Scarpari e una gelataia di Milano Marittima, che accusava Acerbi di essere stato scortese, oltre di essere brutto. Un botta e risposta in cui le due donne hanno parlato di mancanza di umiltà, prima di insulti personali. Sebbene Chivu non dovrebbe schierarlo titolare contro il Milan, sarebbe meglio che non ci fossero distrazioni in prossimità di un derby che può decidere lo scudetto.